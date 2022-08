Les deux filles de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez montrent leurs talents de danseuses en vidéo !

Si beaucoup se sont demandés si on reverrait un jour Cristiano Ronaldo jouer sous les couleurs de Manchester United, il semblerait bien que le Portugais se soit fait une raison. Pendant plusieurs semaines, la star de 37 ans a boudé et n'a pas voulu rentrer en Angleterre, souhaitant changer de club au plus vite. Malheureusement pour lui, aucune équipe n'est vraiment intéressée et il a fini par se faire une raison. Avec la saison très compliquée qu'il a vécu l'an dernier, entre coups de sang et problèmes familiaux, l'attaquant avait bien besoin de vacances reposantes et c'est ce qu'il a fait en partant dans les îles Baléares avec sa famille.

En compagnie de Georgina Rodriguez, qui partage sa vie depuis plus de six ans maintenant et leurs cinq enfants, ils se sont offerts un beau moment de détente au soleil, loin de la grisaille mancunienne. Si le Portugais a dû reprendre le chemin de l'entraînement il y a plusieurs semaines maintenant, sa chérie s'est elle offert un peu de rabe en restant quelques semaines de plus en Espagne. À Madrid, où elle a vécu et rencontré son amoureux, la bomba latina a emmené ses enfants pour assister au concert de la nouvelle star de la pop espagnole, Rosalia et visiblement, ses filles sont très sensibles à la musique.

Les fillettes se déhanchent au son de Bad Bunny !

Active sur les réseaux sociaux et immensément populaire avec plus de 39 millions d'abonnés et elle aime bien dévoiler des scènes de sa vie quotidienne. C'est ce qu'elle a fait il y a quelques heures en publiant une courte vidéo de ses deux filles, Alana (4 ans) et Eva (5 ans) en train de se trémousser énergiquement sur la musique d'un autre artiste latino très célèbre, Bad Bunny. Au son du titre Titi Me Pregunto, les deux adorables jeunes filles dansent devant de grands ventilateurs pour faire voler leurs jolies robes. "Mes amours", écrit simplement Georgina sur la vidéo, montrant toute l'affection qu'elle a pour ses deux petites (la vidéo est à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment de complicité entre Eva et Alana qui devrait faire chaud au coeur de leur père retourner en Angleterre !