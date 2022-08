Diaporama : Les deux filles de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez montrent leurs talents de danseuses en vidéo !

Les deux filles de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez montrent leurs talents de danseuses en vidéo !

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez à la soirée MTV European Music Awards (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne.

Les filles de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez en train de danser.

Cristiano Ronaldo et sa famille en vacances à Majorque.

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez.

7 / 13

Cristiano Ronaldo (meilleur joueur), son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez enceinte - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage