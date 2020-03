Les Enfoirés, des tensions dans la troupe ? Christophe Willem témoigne

Nikos Aliagas a proposé un reportage exclusif sur les coulisses des Enfoirés le 29 février 2020, son émission 50' Inside. Le tout accompagné d'une grande fidèle de la troupe : l'actrice Mimie Mathy.

Dans ce document du journaliste Christian Jeanpierre, que l'on a plutôt l'habitude de retrouver sur le terrain du sport, étaient regroupés les témoignages de plusieurs membres de la troupe, dont celui de Christophe Willem. Le chanteur de 36 ans a tenu à mettre à mal les rumeurs de mésententes dans le groupe, qui sont monnaie courante tous les ans. Les Enfoirés sont avant tout une grande famille. "L'intérêt, c'est la cause. Y a aucune raison en fait", a d'abord déclaré Christophe Willem. J'entends des fois des médisants qui pensent que les personnes qui viennent aux Enfoirés veulent être vues. Je connais quand même tout le monde. On est plus à dire : 'Non, mais on ne veut pas faire ce tableau. Ne t'inquiètes pas, si je n'en fais pas beaucoup, c'est pas grave.' Le but pour nous, c'est de participer. Si on était un collectif d'artistes puants qui pensaient qu'à eux, je pense que cela n'aurait pas duré très longtemps comme expérience."

Egalement interrogé, Soprano a défendu cette valeur familiale et de fraternité si chère aux Enfoirés et aux Restos du Coeur. "On sait pourquoi on est là, du coup, avec les années, cela créé des liens, a expliqué le chanteur de 41 ans. On rencontre des gens, on écoute leur histoire, on rencontre des bénévoles, on sait pourquoi ils sont là, pourquoi ils se battent. Donc tu es encore plus lié."

Cette année, plus de 90 000 personnes ont assisté aux spectacles des Enfoirés qui se sont déroulés du 15 au 20 janvier à l'AccorHotels Arena, à Paris. Cette édition 2020 est marquée par le grand retour de Muriel Robin après douze années d'absence, par l'émotion suscitée par la présence de Véronique Sanson mais aussi par l'intronisation de l'ancienne star de la NBA Tony Parker. Cette année encore, les Enfoirés ont accueilli des petits nouveaux Alice Pol, Helena Noguerra, Inès Reg, Vitaa, Black M, et la jeune Maëlle, révélée dans The Voice. Autant de nouveaux visages que vous retrouverez sur TF1 le 6 mars prochain pour la diffusion du spectacle dont un premier extrait des coulisses vous a déjà été proposé sur Purepeople.com.

En plus de cette diffusion très attendue, le spectacle permettra une fois encore de récolter des fonds pour les Restos du coeur grâce à la mise en vente d'un double CD et DVD (un achat équivaut à 17 repas distribués par l'association).