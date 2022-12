Les Marseillais dans Le Cross : incident sur le tournage, un candidat évoque "quelque chose de grave"

Aussitôt l'émission Les Cinquante terminée que la chaîne W9 a lancé son programme devenu phare, Le Cross, avec les années Les Marseillais vs Le Reste du monde. Mais cette fois, c'est une bataille un peu particulière qui est proposée chaque soir aux téléspectateurs puisque l'équipe des Motivés s'y est rajoutée. En effet, portée par Christopher et composée de ses camarades Ch'tis, elle vise désormais à son tour la coupe.

Au casting, on retrouve également les anciens et certains des plus emblématiques candidats, notamment au sein des Marseillais, comme Julien Tanti, Greg Yega ou encore Maeva Ghennam. L'ex de cette dernière, Andy, a d'ailleurs fait son retour dans la famille des Fratés après avoir été révélé dans la dernière saison des Marseillais tournée au Mexique. Il n'aura malheureusement pas fait long feu dans l'aventure. En effet, au bout de quelques jours seulement, Andy s'est retrouvé éliminé... de son plein gré ! Lors d'une interview pour GossipRoom, il explique que cela est le résultat d'un incident survenu sur le tournage.

Une fin d'aventure précoce

"C'est vrai que moi, j'étais en concurrence avec Nicolo, Greg et Allan. Donc j'avais tellement d'ennemis dans cette villa. J'ai décidé de prendre les devants et de m'éliminer parce qu'il s'est passé quelque chose de grave sur ce tournage", a-t-il confié, précisant s'être "blessé à cause du champignon magique" que tous les candidats doivent presser au retentissement de la musique du générique. Dans leur empressement, il n'est pas rare d'assister à quelques chutes, comme à celle de Thibault Garcia l'an passé.

Andy avait donc dû se faire ausculter par un médecin. Si rien de bien méchant ne lui est arrivé, il se voyait déjà forfait pour le reste de la compétition. "Je me suis senti un peu en incapacité par rapport à mon début d'aventure. Je me suis senti beaucoup plus faible, je n'allais pas servir à grand-chose", a-t-il reconnu. Aucun regret néanmoins pour le jeune homme qui craignait des conflits avec sa famille des Marseillais s'il se maintenait dans le jeu. "Je ne voulais pas me retrouver face à ma famille, pas comme ça, et j'ai eu raison de le faire. Parce qu'au final, me mettre tout le monde à dos, ce n'était pas possible. À ce jour, je m'entends bien avec tout le monde, sauf le rival Greg", a-t-il conclu.