Les Princes de l'Amour : Cet ex-participant s'affiche nu, des deux côtés, sur la Toile !

Certes, le printemps a apporté avec lui de doux rayons de soleil mais la vraie chaleur, c'est grâce à Ermanno Barnaba Di Buja qu'on la ressent ! Et pour cause : il s'est affiché entièrement nu sur Twitter. Le beau gosse, bien connu des téléspectateurs, a dévoilé deux photos affriolantes.

Le 3 mars, le bel Italien installé à Paris a posté une première photo de lui, apparaissant de face, le sexe protégé par un chiffon qui semblait tenir sur la longueur... "C'est le moment de faire du ménage !!! #cleaning #bouongiorno", écrivait en légende Ermanno, visiblement bien revigoré par l'idée d'aller nettoyer son intérieur de fond en comble. Une publication qui n'est évidemment pas passée inaperçue, générant des centaines de messages et pas moins de 4000 likes... Il faut dire qu'il était difficile de rester insensible aux atouts du jeune homme. Quelques jours plus tard, le 9 précisément, Ermanno remettait cela mais, cette fois-ci, il offrait à ses abonnés une vue de dos sur ses jolies fesses nues. "Ménage terminé !!", ajoutait-il en écho à son précédent post. Une question nous taraude : qui a pris les photos de ce shooting très sexy que pourrait avoir réalisé un Baptiste Giabiconi, adepte lui aussi du nudisme sur les réseaux sociaux ?

Ermanno Barnaba Di Buja, âgé de 38 ans, a été repéré sur le petit écran pour la première fois comme candidat de l'émission Chasseurs d'appart sur M6. Arrivé à Paris en 2009 comme danseur et chorégraphe selon Télé Star, il est par la suite devenu agent immobilier et avait testé ses capacités dans le célèbre programme. En 2018, changement de registre puisque c'est alors dans la 6e saison de l'émission de télé réalité Les Princes et les Princesses de l'Amour, sur W9, qu'il refait surface. Mais pas comme candidat plutôt comme match-maker, membre de l'agence L'amour sur mesure, au côté notamment de Magali Berdah. La mission était de trouver la personne idéale aux candidats de l'émission. Le beau gosse reviendra d'ailleurs lors de la 7e saison.

Depuis 2019, le très séduisant Ermanno dirige une entreprise de vente à distance sur catalogue spécialisé, localisée dans le 3e arrondissement de la capitale nous informe la fiche de sa société.