Les signes les plus doués pour les premiers rendez-vous amoureux... Et un en particulier !

Et si les astres pouvaient vous aider dans votre vie sentimentale. Célibataires, les signes astrologiques sont à prendre en considération. En effet, ces derniers confèrent quelques traits de caractère à leurs natifs et cela pourrait bien vous aiguiller si vous êtes en quête de votre perle rare. Êtes-vous compatible avec un Verseau, un Lion ou un Sagittaire ? Certains signes astrologiques sont en effet totalement incompatibles les uns avec les autres. Et puis, il y a aussi ceux qui sont plus à même de supporter la vie de couple que d'autres. Alors êtes-vous plutôt dans un optique de vivre chacun chez soi, ou de partager une vie sous le même toit ?

Si certains signes semblent être plus chanceux en amour que si d'autres, il y a aussi ceux qui tombent amoureux à tous les coins de rue. Quand d'autres, à l'instar du Verseau, de la Vierge ou du Capricorne ont besoin de nettement plus de temps avant de se lancer à corps perdu dans une histoire d'amour. Alors quel est le signe astrologique le plus adapté à votre recherche ? Si beaucoup de critères rentrent en compte, avant tout, toute idylle démarre par un premier rendez-vous. Un moment qui pourrait bien déterminer tout le reste de votre histoire. Alors quels sont les signes les plus doués pour les rendez-vous amoureux ? Quitte à passer une bonne soirée, on vous aiguille.

Le roi des premiers rendez-vous, c'est lui !

Il y a bien un signe qui représente l'amour dans le Zodiaque et c'est celui de la Balance. Les natifs de ce signe adorent plaire, flirter et tomber amoureux. Ne serait-ce donc pas le compagnon idéal d'un premier date ? Séducteur et attentionné, il risque de vous faire passer une belle première soirée. Et c'est déjà un très bon début. Et d'ailleurs les débuts c'est bien ce que préfère le natif de ce signe d'Air. Les premiers émois, le moment de la séduction où on apprend à se découvrir. Un jeu dont notre Balance nationale s'est fait le maître. Dès le premier date, la Balance fera tout pour vous découvrir, tout savoir de vous, parler de vos passions, de votre vie. Alors qu'il s'agisse de l'heureux élu de votre coeur ou non, la soirée elle risque d'être un bon souvenir. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou et Jean-Jacques Goldman.

Comme la Balance, ses camarades signes d'Air, comme le Gémeaux et le Verseau sont aussi très à l'aise lors d'un premier rendez-vous. La communication, c'est leur fort. Le Gémeaux saura ainsi parfaitement détendre un moment de malaise, et plein d'humour, il ne risque de faire en sorte que vous ne vous ennuyez pas. Angelina Jolie, Jamel Debbouze, Natalie Portman, Jean Dujardin et le prince William, natifs du signe, en savent probablement quelque chose. Le Verseau, lui, vous charmera de par son originalité et son ouverture d'esprit. Parmi les célèbres Verseau, on retrouve Iris Mittenaere, Cristiano Ronaldo, The Weekend ou encore Vianney. Rappelons toutefois que rien n'est si déterminé. Votre capacité à être à l'aise et drôle lors d'un premier rendez-vous amoureux ne dépend heureusement pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.