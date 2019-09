Letizia d'Espagne ressort sa robe en jean pour une visite scolaire à Elche

Plus tôt ce mois-ci, pour un déplacement à Burgos le 20 septembre, Letizia d'Espagne s'était déjà replongée dans son dressing pour en ressortir l'une de ses robes préférées : un modèle imprimé de la marque française Sandro, déjà porté en mai et juin dernier. Et qui dit famille royale ne dit pas forcément vêtements de créateurs hors de prix puisque la mère de Leonor et Sofia (13 et 12 ans) s'illustre tout aussi bien dans des tenues griffées Zara et ASOS. Des pièces abordables qui se retrouvent rapidement en rupture de stock.