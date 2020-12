Lewis Hamilton positif à la Covid-19 : isolement et Grand Prix manqué

Lewis Hamilton, âgé de 35 ans et déjà septuple champion du monde de Formule 1 ayant égalé Michael Schumacher, avait remporté le Grand Prix de Bahreïn le 29 novembre dernier. Une course marquée par le terrible et spectaculaire accident du Français Romain Grosjean. Très touché par ce qui est arrivé à son confrère, Lewis Hamilton avait réagi. "Quand on monte dans la voiture, on sait qu'on prend des risques et je connais la part de danger inhérent à ce sport. C'était terrifiant ! Je ne sais pas ce qu'il en reste mais je suis heureux que le halo [l'arceau surplombant le cockpit des F1 pour protéger la tête des pilotes, NDLR] ait fonctionné. Romain aurait pu se faire couper la tête ! Ca nous rappelle à tous et à ceux qui nous regardent que c'est un sport dangereux. Quand on prend la piste, on joue avec ces limites. Il faut respecter cela", avait-il déclaré.