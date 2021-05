Linda Hardy en pré-ménopause, elle évoque les effets secondaires qui la titillent au quotidien

Elle a décidé d'être bien dans sa peau, qu'importe le temps qui file entre les doigts. Et quitte à entreprendre cette belle aventure, Linda Hardy partage son expérience, ses petits conseils et autres astuces dans un livre intitulé Heureuse et en forme, qui sort le 6 mai 2021 aux éditions Solar. L'occasion parfaite, pour la sublime comédienne de 47 ans, d'évoquer une période difficile pour bien des femmes - et qui reste encore, hélas, très tabou dans notre société. "Récemment, un médecin m'a dit : 'Linda vous êtes en pré-ménopause', explique-t-elle sur son compte Instagram. J'ai un peu eu envie de lui jeter un seau d'eau froide pour le faire revenir à la raison ! Je ne pouvais pas déjà en être là ?! Soudain j'ai eu l'explication de ces bouffées de chaleur qui m'envahissaient parfois."

Les coup de fatigue, les sautes d'humeur, les réveils nocturnes en sueur avaient donc une bonne raison pour déranger Linda Hardy au quotidien. Maman d'un fils qu'elle aime plus que tout, baptisé Andréa, l'ancienne mannequin a finalement mis des mots sur ses maux, quitte à devoir dire adieu à l'idée d'offrir un jour une petite soeur ou un petit frère à son tigre adoré. "Pré-ménopause fait partie de ces mots qu'on ne prononce jamais, même entre copines, et puis surtout il sonne le glas de la maternité, regrette-t-elle. Et même si je n'avais pas le projet d'un 2e enfant, quand on vous annonce la fin du bal, ça donne toujours furieusement envie de danser !"