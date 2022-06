Linda Hardy et Sophie Thalmann : Duo de Miss France pour une soirée place Vendôme

Linda Hardy était de sortie le 2 juin dernier, et c'est place Vendôme, dans le triangle d'or parisien, que l'ancienne Miss France a été photographiée tout sourire. Dans une robe jaune moutarde, les cheveux bouclés et lâchés au naturel, la maman d'un petit garçon prénommé Andrea, qu'elle qualifie de "merveille" comme son père, était très en forme. Elle a pu croiser une autre ancienne reine de beauté à cet évènement organisé par le joaillier Baümer : Sophie Thalmann. Dans un look casual, celle qui est en couple avec le jockey belge Christophe Soumillon était toute aussi rayonnante.

Linda Hardy et Sophie Thalmann n'étaient bien sûr pas les seules invitées de ce cocktail du joaillier Baümer. De tous les grands noms de la place Vendôme, Lorenz Bäumer, 55 ans, reste l'un des plus insolites. Le créateur, diplômé de l'École centrale, qui a lancé sa marque en 1992 et exercé un temps ses talents chez Chanel et chez Vuitton, ne recule devant rien niveau créativité. Pour célébrer cet évènement, il a pu compter sur la présence de deux comédiennes : Fanny Valette et Alix Bénézech.

Un célèbre bijou porté par Charlene de Monaco

On a également pu y croiser Julia Levy-Boeken, ainsi que Yasmine Tordjman et son mari Adlan Kaezar. Le couple a pris la pose le temps de cette soirée, non loin d'autres invités comme Pierre Hermé et sa femme Valérie, très élégants, ou encore Cédric Aumonier. Lorenz Baümer, entouré de Linda Hardy et Yasmine Tordjman, semblait ravi de ce cocktail. On lui doit des collections best-sellers comme Battement de Coeur, des bracelets reproduisant la courbe d'un électrocardiogramme, ou Inséparables, deux perroquets perchés déclinés en bagues, colliers ou boucles d'oreilles. Il a également vu porter sa tiare asymétrique par Charlene de Monaco lors de son mariage avec le prince Albert.