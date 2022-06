Diaporama : Linda Hardy et Sophie Thalmann : Duo de Miss France pour une soirée place Vendôme

Linda Hardy et Sophie Thalmann : Duo de Miss France pour une soirée place Vendôme

Exclusif - Linda Hardy - Personnalités au cocktail du joailler "Baümer", place Vendôme à Paris, pour fêter l'arrivée de l'été. Le 2 juin 2022 © Rachid Bellak / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse