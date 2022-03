Lindsay Lohan fiancée : feux d'artifice, gros gâteau et fausse bague... Les coulisses de la demande révélées

La vie de Lindsay Lohan va changer. Dans quelques mois, la comédienne de 35 ans épousera son compagnon Bader Shammas. Ce financier a été officiellement présenté aux abonnés de sa célèbre chérie en novembre dernier. Elle ne pouvait pas rêver meilleure occasion puisque monsieur venait de lui demander sa main. L'ex-meilleure amie de Paris Hilton n'en revient visiblement toujours pas, puisque ce mardi 29 mars, elle en a dévoilé un peu plus sur les coulisses de cette demande inattendue.

Celui qu'elle surnomme "My forever" ("Mon éternel") avait mis les petits plats dans les grands et ne s'était pas contenté de présenter un écrin sorti de sa poche. Bader Shammas avait fait faire un gâteau à deux niveaux surmonté de deux feux de bengale. Il n'avait pas non plus lésiné sur la décoration. En pâte à sucre était inscrite la phrase "He asked, she said yes" ("Il l'a demandée en mariage, elle a dit oui") à côté de l'ombre d'un couple en plein bisou et d'un écrin ouvert présentant une bague (en sucre, évidemment).