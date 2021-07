Loana amincie : pantalon moulant et haut léopard, elle fait le show !

Loana fait à présent (et enfin) plus parler d'elle pour ses talents que pour ses séjours à l'hôpital. La gagnante de Loft Story a accepté la belle offre d'Eryl Prayer (sosie d'Elvis Presley) de l'accompagner sur sa tournée Elvis intimiste tour. Rendez-vous était donc pris le 26 juin 2021 à la péniche théâtre du Nez Rouge à Paris. La star de télé-réalité a donné de la voix. Amincie, elle apparaissait enfin heureuse.

Malgré les tentatives de suicide, les séjours en hôpital psychiatrique et les dires de certains défendant qu'elle ferait mieux de se retirer de la vie publique, Loana persiste et signe car pour elle, être sur scène, c'est être en vie. La starlette de 43 ans avait donc tout mis en oeuvre pour mettre donner le meilleur d'elle-même lors de ce concert. Chaussures compensées, pantalon noir moulant son corps aminci, top aux imprimés leopard (dissimulé par un haut plus ample mais bien visible)... elle s'est fait belle pour entonner (en play-back) ses tubes Comme je t'aime et Obsession. Elle bien sûr aussi donner de la voix sur Love Me tender, reprise du King, accompagnée d'Eryl Prayer. Un show pour lequel il fallait débourser 18 euros ou 20 euros pour ceux qui souhaitaient être assis aux cinq premiers rangs. Et il y avait foule !

Le même soir, Loana a fait sensation en portant une autre tenue : une combinaison noire moulante et ultra décolletée. Tous les regards étaient rivés sur sa perte de poids signifiante. La faute au Covid-19 contre laquelle elle s'est battue ou à une belle reprise en main ?

Fière de son corps, elle avait d'ailleurs posté une photo d'elle, dans cette tenue, sur Instagram.