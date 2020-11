Loana décolletée en lingerie transparente : nouvelle photo buzz et inquiétudes

Deux vidéos de Loana ont suscité de nombreuses interrogations. La gagnante de Loft Story semblait avoir du mal à parler et a tenu des propos un peu étranges. Des publications qui ont fait parler dans Touche pas à mon poste (C8), le 12 novembre. Pendant ce temps, la blonde de 43 ans a posté une nouvelle photo qui a fait réagir.

Le 11 novembre 2020, Loana a souhaité faire plaisir à ses abonnés en postant une vidéo d'elle, en compagnie de son chien. Mais sa publication n'a pas eu l'effet escompté. Elle a davantage inquiété ses fans qui ont eu bien du mal à la voir parler avec beaucoup de difficulté, notamment parce qu'elle semblait avoir un problème au niveau de la mâchoire. Certains ont supposé, comme les rumeurs le disent, que l'ancienne star de télé-réalité se droguait encore. Mais selon Gilles Verdez, autre chose pourrait être à l'origine de ses propos étranges et de son attitude. "La meilleure hypothèse, c'est que ce soit le traitement médicamenteux très lourd qu'elle prend qui produit cet effet. C'est matin et soir", a tout d'abord confié le chroniqueur de 56 ans. Il a ensuite nuancé quelque peu ses propos : "Il y a d'autres hypothèses que je préfère ne pas évoquer. J'espère que ça va mieux. C'est vrai que c'est un signe de fragilité quand même là."

Pendant que les internautes se posent mille et une questions, Loana continue à poster sur son compte Instagram. Hier soir, c'est un selfie d'elle, portant une lingerie très décolletée et transparente à plusieurs endroits qu'elle a dévoilé. L'ex-lofteuse y apparaît tout sourire. En légende, elle a simplement souhaité une bonne soirée à ses abonnés. Ces derniers l'ont remercié et lui ont demandé de prendre soin d'elle.