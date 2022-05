Lorie filme sa fille : vidéo craquante de sa petite Nina qui apprend... la langue des signes !

Joyeux anniversaire Lorie ! Ce lundi 2 mai, la star fête - déjà ! - ses 40 ans. Un anniversaire qu'elle va sans doute célébrer en famille. Son plus beau cadeau, la vie le lui a déjà offert avec la naissance de sa fille Nina, née en août 2020 après un long combat pour devenir mère ; elle souffre d'endométriose et a vécu une grossesse extra-utérine. Cette nouvelle casquette, elle la savoure et la partage avec ses fans.

Sur Instagram, Lorie Pester a touché ses milliers abonnés en dévoilant dans sa story une petite vidéo d'elle avec sa fille, peu avant d'aller au lit. On peut l'entendre apprendre à Nina à dire bonne nuit en langue des signes. L'interprète des tubes Week-end, La positive attitude ou encore Sur un air latino, qui prend toujours bien soin de cacher le visage de sa fille avec un émoji, semble sensible au handicap que vivent les personnes malentendantes. En 2020, alors qu'elle se produisait au Festival Voix de Femmes, à Saint Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), Lorie avait partagé un duo sur scène avec une jeune femme prénommée Fatima, sourde et muette, sur Ta meilleure amie relatait le site La Provence. Sa partenaire avait signé les paroles de la chanson, pour le public.

Lorie, qui tournait récemment Les mystères de la duchesse pour France 3, apprécie d'avoir du temps pour sa fille quand elle n'est pas prise par un tournage ou un concert. Quand elle doit se séparer de Nina, fruit de son histoire d'amour avec son discret compagnon Yann Dernaucourt, elle le vit douloureusement. "Les dimanches soirs dans le train sont durs... Laisser ma petite famille à la maison", écrivait-elle par exemple sur Instagram en avril dernier. Il faut dire que la star a vécu un chemin de croix pour devenir maman et, maintenant qu'elle tient ce rôle, elle veut le vivre à plein temps. "Parfois, je la regarde, et je me dis : 'Ça y est'. C'est mon combat. Je me suis toujours battue pour avoir les choses, j'ai travaillé, mais ça, c'est ma victoire", avait confié Lorie Pester au magazine Gala en février 2021.