Lorie, maman au régime : un seul petit écart conservé

Comme l'avait rectifié Lorie sur le plateau de Touche pas à mon poste, sa fille Nina est née "début août", contrairement à ce qui était avancé dans la presse. Une naissance presque symbolique lorsqu'on connait le parcours de vie de l'artiste. Atteinte d'endométriose, c'est en partie pour cela qu'elle avait décidé de dissimuler sa grossesse. "Avant il me manquait quelque chose pour être vraiment heureuse. Maintenant, il ne manque plus rien à mon bonheur. Franchement, tout est là. Je vis pleinement le moment présent. Depuis que j'ai ma petite, je ne lâche plus rien. Ça réveille vos peurs, il faut travailler sur soi", se réjouissait-elle auprès de Télé Star. Seule inconnue au tableau : l'identité du père de la petite Nina.

