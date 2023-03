Lou Doillon en robe moulante "trouée", Emmanuelle Béart en tailleur chic pour un final de toute beauté

Ce vendredi 24 mars 2023, le festival Séries Mania s'est clôturé à Lille. Un événement important pour tous les acteurs et actrices mais aussi pour les créateurs de séries. Lors de ce festival, The Actor a été primé par le Grand Prix. Première série iranienne sélectionnée en compétition internationale, The Actor a séduit le jury. Puis, le prix de la meilleure actrice est revenu à Margot Bancilhon pour son rôle dans la série De Grâce, qui sera bientôt diffusée sur Arte. Chez les hommes, c'est Michael Sheen qui a obtenu le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la série britannique Best interests.

Chez les Français, la série politique Sous contrôle avec Léa Drucker a décroché le prix de la meilleure série attribué par un jury de la presse internationale. Clémentine Célarié a reçu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation dans la nouvelle série TF1 Les randonneuses, dans laquelle six femmes qui ont affronté le cancer "décident de se mesurer à la nature et la montagne ensemble". Le jeune comédien Carel Brown a quant à lui reçu le prix du meilleur acteur pour la série Aspergirl à découvrir dès le 6 avril prochain sur OCS. Lors de cet événement 85.000 participants et 3.800 professionnels étaient réunis.