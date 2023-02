"Si ça a pu servir à quelque chose..." : Léa Drucker, une "statue" aux César ? Elle revient sur son moment de gêne

Sur son compte Instagram, la maman de la petite Martha a d'abord publié une photo de son sourire figé au moment de l'apparition de la jeune femme, prénommée Nina, commentant simplement "statues". Puis, dans un très long message, elle est revenue sur tout ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là.

"Nos rires sont des rires de gêne, et non des rires moqueurs. Le rire de celui qui sait qu'il est dans la merde, mais qui ne veut pas transmettre son angoisse à la télévision, et devant cette salle", a-t-elle commencé. Avant de rappeler que cet exercice n'a rien à voir avec son métier, contrairement à Ahmed Sylla (qui a d'ailleurs su rebondir par une blague), Jérôme Commandeur ou Jamel Debbouze, autres co-présentateurs : "J'invite celles et ceux qui auront un jour à animer un direct, quand ce n'est pas votre métier, à expérimenter la panique de l'imprévu, quand l'objectif était d'essayer de vous faire passer un bon moment". Elle a ensuite confirmé la version de son camarade : la jeune Nina n'a pas voulu s'exprimer, et son évacuation a été faite en douceur.

Mais surtout, Léa Drucker, qui a "évidemment conscience de l'urgence climatique" est revenu sur le message de la jeune femme et sur le fait que l'écologie ait été la grande cause oubliée de la soirée, qui a abordé la guerre en Ukraine, les révoltes iraniennes ou encore les violences faites aux femmes. Et elle a appelé ses abonnés à aller voter pour faire changer les choses.