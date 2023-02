Diaporama : "Si ça a pu servir à quelque chose..." : Léa Drucker, une "statue" aux César ? Elle revient sur son moment de gêne

Mais une militante les a interrompus créant un grand moment de gêne. Une militante sur le plateau avec un t-shirt We have 761 days left" (Il nous reste 761 jours), Ahmed Sylla, Léa Drucker (robe Chloé, chaussures Louboutin, bijoux Boucheron) - 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Borde / Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

Une militante sur le plateau avec un t-shirt We have 761 days left" (Il nous reste 761 jours), Ahmed Sylla, Léa Drucker (robe Chloé, chaussures Louboutin, bijoux Boucheron) - 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Borde / Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 20