Louane "isolée de la ville" : son coin de Paradis à Marseille comme d'autres célébrités, détails sur sa maison

Louane a beau venir des Hauts-de-France, c'est à l'opposé qu'elle choisit de poser ses valises dès qu'elle en a l'occasion. En quittant sa région natale, la chanteuse de 26 ans s'est installée à Paris où tout un champ de possibles s'est offert à elle. L'artiste l'a saisie, étoffant ainsi sa palette de talents et ajoutant la ligne comédienne à son CV. Si Paris lui a offert la célébrité et les rêves qu'elle ne pensait peut-être jamais atteindre un jour, elle ne lui donne pas toute la tranquillité dont la jeune femme a parfois besoin pour se retrouver.

Dans les pages du Parisien Week-End, la mère de famille a dévoilé l'esquisse de ses fins de semaine en famille avec son chéri Florian Rossi et leur fille de 3 ans, Esmée. Après une petite grasse matinée, les parents confient leur bébé à l'une des cousines de la chanteuse pour passer du temps à deux en flânant et déjeunant au restaurant avant de la retrouver le soir et de passer la journée du dimanche en famille, rythmée par des câlins et les escapades à la cité des sciences ou au Jardin d'Acclimatation comme elle l'a fait savoir. Si le programme est évidemment différent lorsqu'elle est en tournée, Louane se concocte aussi de longs moments de tranquillité loin de Paris quand elle en a l'occasion.

"J'aime beaucoup que le samedi et le dimanche soient des jours hors du temps, pour flemmarder, décompresser. Même si un objet maléfique nommé smartphone, m'empêche de déconnecter totalement" précise-t-elle. En attendant, cet objet diabolique lui permet sûrement de scanner son billet direction le soleil et la plénitude : "Il m'arrive de sauter dans un train direction Marseille, pour un week-end, voire une journée ! Beaucoup d'amis, ainsi que l'équipe qui gère mon management, sont installés là-bas." Pas d'hôtel pour Louane mais son propre chez elle : "J'y possède une maison, située un peu à l'écart du centre, ce qui me donne l'impression de séjourner dans un petit village. Elle est très moderne, entourée d'une abondante végétation qui l'isole de la ville." Une description qui fait effectivement envie !

Marseille, ville de coeur des stars

Louane n'est pas la seule à avoir élu domicile (même partiellement) dans la cité phocéenne. Nombreuses sont les personnalités à vouloir profiter au maximum de la douceur de vivre de Marseille. Laure Manaudou est passée par là avant de s'exiler dans les Landes avec Jérémy Frérot. Son petit frère Florent Manaudou y possède aussi une superbe maison, vue mer, qu'il a fait redécorer entièrement avec sa fiancée Pernille Blume.

Autre nageur fan de la ville : Camille Lacourt. Avec Alice Detollenaere et leur fils Marius, l'ancien champion des bassins a migré à Marseille pour opérer un retour aux sources nécessaire. Même Pamela Anderson en était résidente quand son histoire d'amour avec Adil Rami était encore d'actualité. Oui, à Marseille, la vie est vraiment plus belle !