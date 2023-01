Louis Ducruet : Sérieux et appliqué, il succède à Stéphanie pour un moment prestigieux, sa femme Marie très fière

C'est le digne héritier de son grand-père, Rainier III, et de sa mère Stéphanie de Monaco : à 30 ans, Louis Ducruet a fait forte impression durant ce Festival du Cirque de Monte-Carlo ! Présent quasiment chaque jour, le grand frère de Pauline Ducruet et Camille Gottlieb a assuré, tant devant les photographes que devant les artistes.

Et ce mardi, c'est tout naturellement lui qui a remis les prix prestigieux qui vont conclure cette édition 2023. En costume, écharpe autour du cou, le jeune homme a posé au milieu de tous les circassiens, ravis de recevoir leurs trophées. Un rôle déjà tenu par sa mère, Stéphanie de Monaco, passionnée de cirque et sûrement particulièrement heureuse de lui donner le flambeau.

Mais heureusement pour lui, le jeune homme n'était pas seul dans les gradins du chapiteau Fontvieille de Monaco : comme souvent, il a reçu le soutien de sa femme Marie, de plus en plus impliquée dans les missions de la famille princière et toujours auprès de son époux. Malgré une grossesse de plus en plus avancée : la jeune femme devrait accoucher au printemps de leur première petite fille, ce qui ne l'a pas empêchée d'être présente, son baby-bump (qui a attiré tous les regards !) moulé dans sa robe longue.

Un futur papa impliqué !

Cette fois-ci, aucun autre membre de la famille princière n'était présent pour les accompagner. Il faut dire que tous, ou presque, ont eu un emploi du temps chargé ces derniers jours : Camille Gottlieb avait notamment assisté au spectacle ce dimanche avec son frère, son oncle Albert II et ses cousins Jacques et Gabriella (8 ans), ravis de profiter d'un beau moment de cirque.

Samedi, d'autres enfants avaient pu s'asseoir dans les gradins : en compagnie de Stéphanie de Monaco, Charlotte Casiraghi avait en effet emmené son fils aîné Raphaël avec elle. Très chic, le garçonnet avait posé ensuite en compagnie de sa maman, avant que celle-ci ne parte pour Paris où elle a assisté ce mardi au défilé Chanel.

Prévue pour avril, la petite princesse fait en tout cas déjà le bonheur de ses parents, qui semblent plus épanouis que jamais. Mais également de ses tantes, ravies de l'accueillir : particulièrement attentionnée, Camille Gottlieb avait notamment délicatement posé sa main sur le ventre de sa belle-soeur lors de la Fête Nationale. Un geste adorable !