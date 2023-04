Louise Orgeval (Familles nombreuses) met déjà fin à sa carrière dans le X : explications et pique à Amandine Pellissard

Ces derniers jours, Louise Orgeval s'est retrouvée dans une situation épineuse. La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a été repérée par certains sur le plateforme à contenus hot MYM. La description du compte baptisé louve_and_sex était même très parlante : "Le mâle Alpha qui sommeille en vous saura-t-il dompter la Louve sauvage que je suis ? De jolis clichés sensuels en public, du sexe bien hard en privé, en solo ou à plusieurs !"

Mais celle qui s'est récemment séparée de son mari Kevin n'avait pas tardé à s'exprimer sur le sujet, assurant avoir été victime d'une usurpation d'identité. Une explication qui n'a pas franchement convaincu, notamment du côté des Pellissard. Accusée de mentir, Louise Orgeval décidait alors d'y réagir en se créant réellement un compte MYM. "Avec tout ce qu'il m'est arrivé, je me suis dit : 'Bah ok ! Je vais prendre le contre-pied de cette histoire !' On m'attribue un compte qui n'est pas à moi, eh bien, écoutez bien : je vais créer un compte Mym ! Comme ça, j'emmerde tout le monde ! Plus personne n'aura rien à dire, ça sera vraiment mon compte. J'aurais le total contrôle dessus", a-t-elle annoncé lors d'un live Instagram le 7 avril dernier.

Quelqu'un s'est mêlé d'autre chose que de ses affaires

Son aventure dans le X n'aura toutefois pas fait long feu car, dès le dimanche 9 avril, Louise Orgeval revenait sur sa décision. "Je vais supprimer le compte Mym. Ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir un compte Mym, j'en ai aucune envie d'ailleurs", a-t-elle déclaré en story, précisant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'y proposer du contenu porno. Cette initiative était "surtout pour prouver qu'on pouvait tout à fait créer un compte Mym, l'appeler comme on voulait et y mettre des photos trouvées sur Internet".

Lors de sa prise de parole, la maman de 6 enfants a également eu un petit mot à l'attention d'Amandine Pellissard. Et pour cause, cette dernière a fait une longue mise au point pour prouver que sa désormais rivale avait bien été en contact avec un employé de MYM, un certain Thomas. Un élément important selon elle qui prouvait qu'il était impossible de se faire usurper son identité sur la plateforme. "J'ai dit ce que j'avais à dire et je l'ai prouvé. Dommage qu'il ait fallu en arriver là mais ça, c'est parce que quelqu'un s'est mêlé d'autre chose que de ses affaires, en portant haut le drapeau d'une plateforme formidable et inviolable. Du grand n'importe quoi mais on a l'habitude !", a donc lâché Louise Orgeval sans jamais nommer Amandine Pellissard. Affaire close ?