Lucie Bernardoni secrètement en couple dans la Star Ac' : révélations 16 ans après

Actuellement en pleine promotion de l'album Restons amis, dont les bénéfices seront entièrement reversés à l'Association Grégory Lemarchal, Lucie Bernardoni (33 ans) était l'invitée de Maxime Guény dans Un Eclair de Guény, sur Radio VL. Et la finaliste de la saison 4 de la Star Academy (en 2004) n'a pas échappé à une question sur son idylle avec Patrice Maktav, candidat de la saison 1. Elle a même fait une révélation sur son aventure au château de Dammarie-les-Lys.

A l'époque de sa participation à la Star Academy, Lucie Bernardoni n'avait que 17 ans. Comme tous les élèves de sa promotion, elle espérait remporter l'émission et se donnait donc les moyens d'y arriver en se concentrant sur les cours. Mais cela ne l'a pas empêchée de vivre une histoire d'amour. Pour la première fois, la belle brune a en effet révélé un peu gênée qu'elle avait eu un coup de foudre : "Tout ce qui s'est passé au château reste au château. C'était une belle histoire. Je ne dirai jamais avec qui mais oui, je suis tombée très amoureuse dans le château."

Aujourd'hui, c'est au bras de Patrice Maktav que Lucie Bernardoni file le parfait amour. Le couple s'est même marié en octobre 2018. "On doit se dire : 'C'est pas possible, c'est une mafia cette Star Ac.' Mais non non, j'ai rencontré mon mari, c'était mon ami pendant quatorze ans... On s'est perdu de vue, revu, reperdu de vue... Le tourbillon de la vie... Et en 2018, au bout de quelques jours il m'a dit : 'Je vais t'épouser maintenant que je t'ai retrouvée'. Sept mois après, en Ecosse, sur une falaise, on s'est mariés" a-t-elle raconté. Une histoire digne d'un compte de fées.