Lucie (Koh-Lanta 2021), pas assez performante ? Sa réponse cash aux critiques

Sans langue de bois, l'ancienne membre de l'équipe jaune qui a fait sauter Vincent et Laëtitia grâce à une arme secrète puissante répond en quatre points. "Mon parcours sportif n'a absolument rien à voir avec le fait de me suspendre ou marcher sur une poutre. Inversement, mettez un expert en survie dans une cage et on obtiendra le même résultat", lance-t-elle. Et d'ajouter : "Je n'ai jamais rien eu facilement dans la vie et Koh-Lanta est juste à l'image de ma vie."

Finalement, Lucie estime ne pas sous-performer. En effet, elle assure se "transcender face au danger". "Le problème vient de l'image que vous avez de moi et non de la réalité", ajoute la jeune femme. Et de conclure : "En toute humilité, oui je peux dire que je suis juste humaine avec mes forces et mes faiblesses. Et j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais." Une réponse nette et précise aux mauvaises langues la disant pas assez performante. Rappelons d'ailleurs qu'en binôme avec Arnaud, Lucie a remporté son premier totem d'immunité ! Désormais, elle est en route vers la course d'orientation et pourquoi pas les poteaux...

Afin de savoir qui de Jonathan, Maxine, Laure, Lucie et Arnaud ira au bout de l'épreuve d'orientation et tentera de remporter les poteaux, rendez-vous devant Koh-Lanta, Les Armes secrètes ce vendredi 28 mai 2021 dès 21h05 sur TF1.