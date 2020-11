Lynda Lemay divorcée deux fois et en deuil : "J'ai traversé une période un peu sombre"

Lynda Lemay est confinée chez elle, au Québec, à son regret. Il faut dire que la chanteuse, qui avait un peu disparue des radars ces dernières années, aurait du être en France pour donner un concert à l'Olympia et présenter son très ambitieux projet intitulé Il était onze fois. L'occasion de donner de ses nouvelles et faire le point.

Après une longue absence, Lynda Lemay revient donc pour le plus grand plaisir de ses fans. Et ce n'était pas gagné car la sympathique chanteuse a vécu une période très difficile, marquée par des drames personnels. "J'ai eu besoin de ce moment pour remettre mes idées en place, faire un peu d'introspection, me demander si j'étais à la bonne place dans ma vie. J'ai traversé une période un peu plus sombre à la fin de ma quarantaine, j'avais l'impression de moins m'aimer (...) Quelque chose s'était déconnecté en moi", a-t-elle d'abord expliqué.

Puis l'interprète du titre Une mère d'ajouter : "C'était plutôt un trop-plein, une accumulation de choses pas réglées, au niveau de ma séparation notamment (...) C'est comme si j'avais perdu le contrôle sur ma vie. Alors je me suis arrêtée pour faire du ménage dans ma tête, du ménage dans ma maison, dans mes relations. Pour me retrouver en tant qu'artiste, en tant qu'individu, en tant que mère... Et là, papa est tombé malade... J'ai perdu mon papa en 2017 [Alphonse, qui a lutté contre un cancer des poumons et est mort à 88 ans NDLR]. Le pilier de ma vie."

Lynda Lemay a eu deux enfants et a divorcé deux fois. De son premier mari Patrick Huard, père de sa fille aînée Jessie (née en 1997) et de Michael Weisinger, père de sa deuxième fille Ruby (née en 2006). Des filles sur lesquelles elle peut compter pour avancer dans la vie alors qu'elle-même espère donner un peu de courage à ses fans, surtout ceux qui se sentent seuls. "Si mes chansons pouvaient avoir un rôle, même tout petit, pour accompagner ceux qui ne peuvent pas l'être autrement...", a-t-elle fait le voeux.

Les confidences intégrales de Lynda Lemay sont à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 19 novembre 2020.