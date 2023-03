M. Pokora en charmante compagnie à Paris, sa femme Christina Milian super sexy et très loin de lui

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà ce qui se passent quand M. Pokora, retenu à Paris pour des obligations professionnelles, se retrouve loin de sa femme Christina Milian. La chanteuse de 41 ans ne l'a pas accompagné. C'est avec ses enfants, Violet, 13 ans, fille du rappeur The-Dream, Isaiah, 3 ans et Kenna, 1 an que l'artiste est restée chez eux, à Los Angeles.

Pas de manifestations contre la réforme des retraites prévues pour M. Pokora mais le concert de sa grande copine Jenifer qui se produisait à l'AccorHotels Arena de Bercy à Paris ce samedi 18 mars. Dans le public dans un premier temps, l'ancien membre des Link'up a fini par la rejoindre sur scène pour entonner la reprise de Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Des retrouvailles que Christina Milian n'a pas pris le temps de regarder dans les détails. Il faut dire qu'elle avait bien mieux à faire !

Son mari sur scène avec une autre, l'interprète de When You Look at me ne s'est pas laissé abattre. Christina Milian a assisté à la soirée donnée en l'honneur de Jennifer Lopez, pour le lancement de sa collaboration avec la marque Revolve. La petite fête se déroulait à Los Angeles. La reine de la soirée était divine mais Christina n'était pas sur la touche pour autant. La piquante brune portait une jupe crayon noire moulante qu'elle avait assortie avec un haut imitation veste de costume sans manche, avec plumetis verts, et surtout non boutonnée jusqu'au bout. La chanteuse offrait donc une vue sur son généreux décolleté, provoquant un véritable coup de chaud dans la cité des anges. Christina a pris soin de montrer cette tenue ultra sexy sur Instagram (voir notre diaporama). De quoi donner à M. Pokora l'envie de rentrer plus vite que prévu !

Bientôt 6 ans d'un amour sans nuage

Être séparé l'un de l'autre pourrait bien être le secret de la longévité du couple formé par Christina Milian et M. Pokora. Depuis leur coup de foudre en août 2017, les amoureux ne se quittent plus ou presque. Ils ont rapidement trouvé leurs marques dans cette relation fluide et simple que le destin leur a fait connaître. En janvier 2020, ils accueillent leur premier garçon, Isaiah et son petit frère Kenna en avril 2021. La petite famille compte aussi Violet, 13 ans, la fille de Christina Milian et du rappeur The-Dream. M. Pokora et Christina ne se sont pas contentés de faire des enfants. Ils se sont aussi mariés à Paris en décembre 2020. Ils fêteront leurs 6 années de bonheur cet été et notre petit doigt nous dit qu'elles sont loin d'être terminées.