M. Pokora : Son fils Kenna (1 an) s'ambiance sur l'un de ses sons, lequel préfère-t-il ?

Ces derniers temps, M. Pokora, qui est principalement connu pour sa carrière de chanteur, s'était donné un nouveau challenge : celui de devenir comédien. Pari réussi puisque l'année dernière, il était à l'affiche de la pièce de théâtre Les grandes ambitions avec Philippe Lellouche, à l'origine du projet, et Estelle Lefébure. Et il ne compte pas s'arrêter là : "J'ai envie de développer des fictions, films ou séries, et ne pas forcément attendre qu'on me fasse des propositions ", confiait-il récemment au Parisien.

Un entretien dans lequel il évoquait également son grand retour sur la scène musicale, car explorer de nouveaux horizons ne veut pas obligatoirement dire abandonner sa première passion, à savoir pour lui la musique. Sa carrière de chanteur est donc au coeur de son actualité puisqu'il a sorti le 4 novembre dernier son 9e album, intitulé Epicentre. Un projet qu'il propose à ses fans avant de partir pour une tournée à partir de juin 2023, et dans lequel il fait de sa femme Christina Milian et de ses enfants Isaiah (né en 2020) et Kenna (né en 2021) une priorité absolue.

Un impact important sur ma vie personnelle

"Mon 'Épicentre', c'est ma famille. Je ne peux pas faire un disque qui porte ce titre sans parler de ce raz-de-marée et tremblement de terre qu'il y a eu dans ma vie avec l'arrivée de mes deux enfants. Ça a eu un impact important sur ma vie personnelle", expliquait le chanteur de 37 ans dans les colonnes du Parisien. Cet album, il en parlait également sur le plateau de l'émission C à Vous sur France 5, il y a quelques jours. Sa famille étant au coeur de ce projet, il avait notamment été amené à réagir à une vidéo de l'un de ses fils en train de jouer du piano.

Il avait notamment insisté sur le fait que, bien qu'il soit content de constater que ses enfants aiment la musique, il les laisserait libres de faire ce qu'ils veulent plus tard. En tout cas, ses fils ne manquent pas d'admiration pour leur papa et ses talents de chanteur, à commencer par Kenna, qui a été filmé cette semaine par son père en train de danser sur un titre phare de M. Pokora : Les planètes. "Le classic de Papa est validé par Kenna", a commenté l'ami d'Omar Sy dans sa story Instagram, alors qu'il était en déplacement avec sa famille (voir le diaporama). Un entrain incontestable qui ne peut que rendre fière M. Pokora.