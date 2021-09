M. Pokora gâté par Christina Milian : un cadeau d'anniversaire qui le laisse sans voix...

Le 26 septembre est toujours une journée inoubliable pour Christina Milian et M. Pokora ! Nés tous les deux à cette date, les amoureux célèbrent leurs anniversaires à Paris : 40 ans pour elle, 36 ans pour lui. Pour gâter son mari, la maman d'Isaiah et Kenna (1 ans et 5 mois, fruits de son amour avec M. Pokora), mais aussi Violet (11 ans, dont le père est le rappeur The-Dream), a choisi de lui offrir une jolie veste Balmain : un blouson de style biker en cuir noir qui coûte près de 3000 euros (voir diaporama).

Impatiente de lui offrir son cadeau, la chanteuse et comédienne américaine a dévoilé sur Instagram la réaction de son époux à l'ouverture de son paquet. "Il est temps de célébrer notre jour", écrit-elle en légende des images, "Je t'aime. Joyeux anniversaire à NOUS ! Je suis heureuse que ton cadeau te plaise."

Sur la vidéo, on découvre celui qui joue actuellement dans la pièce Les grandes ambitions (au Théâtre de la Madeleine) ravi, quoique peu expressif, face à ce nouveau blouson de luxe. "Il a l'air extraordinairement content. Un petit Balmain n'a jamais fait de mal à personne. Il sera parfait sur lui. Mon bébé semble comme sur un petit nuage. Je suis impatiente de le voir le porter...", ajoute Christina Milian sur le réseau social.