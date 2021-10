Madonna au lit les fesses à l'air : hommage osé à Marilyn Monroe

Indéniablement, Madonna est la reine de la provocation. Que ce soit dans ses clips vidéos, sur son compte Instagram ou sur les plateaux de télévision, la mère de Lourdes Leon (née de sa relation avec Carlos Leon) ne manque jamais une occasion pour afficher son côté rebelle. Preuve en est ce vendredi 29 octobre 2021, puisque le magazine américain V a dévoilé la couverture audacieuse de son prochain numéro avec la Madone.

Uniquement vêtue de collants résille et de talons - griffés Christian Louboutin -, Madonna s'est faite photographiée par Steven Klein dans une posture, pour le moins, peu commune. Ne dévoilant volontairement pas son visage, la star américaine de 63 ans a décidé d'afficher son postérieur. Régulièrement critiquée sur son faciès, la mère de Rocco (21 ans), David (16 ans), Mercy (15 ans) et des jumelles Esther et Stella (9 ans) s'est visiblement résolue à montrer une partie de son corps beaucoup plus sensuelle.

Cette couverture de magazine fait d'ailleurs écho à une de ses plus grandes inspirations : Marilyn Monroe. Afin de rendre un bel hommage - tout en restant très affriolante - celle qui a récemment dévoilé le documentaire Madame X (portant sur l'album du même nom) s'est directement inspirée de la dernière séance photo de la sulfureuse blonde. Une photo capturée à l'époque par le célèbre photographe Bert Stern et qui a été dévoilée dans son ouvrage The Last Sitting, paru en 1982.