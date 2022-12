Maes sous le choc ! Le manager du rappeur tué d'une balle dans le coeur

C'est une onde de choc dans le monde du rap français, genre musical le plus écouté en France. Un homme a été abattu le 16 décembre dernier d'une balle en plein coeur en Seine-Saint-Denis, alors qu'il était au volant de sa voiture, une Peugeot 3008. Seulement cette personne n'est ni plus ni moins que celui que l'on surnomme Batzo, de son vrai nom Batiré Mendy, le manager du rappeur et hitmaker français Maes comme le révèle le 22 décembre Le Parisien. Il était âgé de 37 ans.

Batzo a été touché par une balle dans le coeur, dans ce qui ressemble fortement à un règlement de compte. Après avoir reçu cet unique coup de feu, de la part de deux personnes à bord d'un puissant scooter qui le poursuivaient et se sont portés à hauteur de sa vitre, il a perdu le contrôle de son véhicule et a continué brièvement sa course jusqu'à emboutir trois voitures dans le centre de Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis.

Toutefois, la prudence est de mise puisque l'enquête de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis n'a pour l'instant pas permis de confirmer cette thèse, bien qu'il y ait plusieurs témoins de cette scène dramatique. Les auteurs soupçonnés de ces faits n'ont d'ailleurs pas été arrêtés à ce jour.

La vie continue

Pourtant, Maes a réagi à cette disparition sur Instagram (voir le diaporama). "Montrer ses émotions devant les gens, c'est comme saigner à côté d'un requin", a notamment formulé le rappeur dans un post, depuis archivé. "Le combat est sans fin" et "la vie continue", a-t-il rajouté plus récemment dans sa story.

Maes, Walid Georgey à l'état civil, s'est révélé au grand public en 2018, avec la parution de son premier album studio, Pure, qui a été certifié double disque de platine (équivalant à 200 000 ventes). On pouvait y retrouver les tubes Billets verts, Avenue Montaigne, Mama ou encore Madrina avec Booba, rappeur avec qui il est en clash sur les réseaux sociaux depuis.

Le titre de ce premier effort fait référence à la cocaïne, substance qu'il vendait avant de devenir une figure incontournable du rap français lorsque il était dealer. Cette activité lui a d'ailleurs valu un séjour de dix-mois derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Villepinte entre 2016 et 2017.

Rumeurs et clash

Depuis le rappeur semblait s'être rangé dans une vie plus acceptable, grâce à la musique mais aussi une belle vie de famille. En juin 2020, celui qui était déjà marié depuis plusieurs années devenait père pour la première fois. Deux ans plus tard, il donnait naissance à des jumeaux.

Mais le rappeur sevranais a connu des derniers mois tumultueux. Maes était au centre d'une rumeur avançant qu'il avait eu une relation adultère avec la star de la télé-réalité Maeva Ghennam. En décembre 2021, plusieurs véhicules avaient été incendiés sur le tournage de son clip Kalenji. En janvier dernier, un de ses proches a été visé par des tirs.

En juin dernier, il était rentré en conflit avec son équipe de toujours LDS Production et notamment son manager historique Diosang. C'est alors qu'il avait décidé de lancer son propre label indépendant nommé Omerta Records, de partir à Dubaï pour quelques mois et de prendre pour manager... Batzo.