Maeva Ghennam, -5 kilos en 4 jours : traumatisée par l'affaire de sorcellerie, elle ne mange plus

Elle a été une des victimes de Carla Moreau. Maeva Ghennam est littéralement traumatisée par les audios dévoilant que sa meilleure amie lui a voulu du mal et a demandé (sous la contrainte selon Carla) la pratique d'actes de sorcellerie pour lui nuire.

Depuis, Maeva Ghennam va donc très mal et semble perdue alors que Kevin Guedj, le fiancé de Carla, s'est envolé pour Dubaï pour tenter de calmer les choses. Ça n'a pas vraiment marché puisque la jolie brune a confié sur Snapchat mardi 2 mars 2021 qu'elle avait demandé à sa mère de la rejoindre tant elle est en détresse : "Je ne vous cache pas que j'ai énormément besoin de ma famille. Même si j'ai des amis ici j'ai besoin que ma mère vienne. Je galère depuis tout à l'heure pour lui prendre des billets d'avion, c'est compliqué, j'essaie par tous les moyens de la faire venir car avec tout ce que je traverse c'est super difficile pour moi."

Et d'ajouter qu'elle ne dort plus et ne mange plus. Photo à l'appui, elle a même prouvé avoir perdu 5 kilos et a déclaré : "J'ai besoin de ma famille car je sens que je peux péter un plomb. Ca me fait du bien de parler avec vous, de vous donner des codes promo car ça me change les idées car je ne suis pas bien. Je traverse vraiment une mauvais passe et c'est très compliqué pour moi et mes amis aussi."

Elle a aussi publié le message suivant : "Je suis jeune. Cette histoire m'a bouleversée, je n'arrive pas à concevoir que Carla a pu faire ça. Oui c'est sa voix et Carla me l'a confirmé hier au téléphone. J'ai réagi à chaud en voyant le désespoir de Kevin car hier soir j'étais avec lui." Bouleversée elle a précisé quelques heures plus tard avoir perdu 5 kilos en 4 jours : "Je ne me reconnais plus mais tant mieux car j'ai perdu les kilos en trop que j'avais." Finalement, pour Maeva Ghennam il y a un peu de bon dans cette affaire de sorcellerie !