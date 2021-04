Maeva Ghennam opérée et souffrante : "C'est horrible..."

Maeva Ghennam n'est pas au top de sa forme ces derniers jours. En plus de devoir régler son problème de douleurs aux mains, la candidate des Marseillais a été contrainte de se rendre à l'hôpital le 30 mars 2021 comme elle l'a confié à ses abonnés, sur Snapchat.

Maeva Ghennam ne cache rien à ses abonnés. La grande amie de Carla Moreau a pour habitude de raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle est très active, pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Ces derniers étaient donc inquiets de ne pas la voir présente il y a deux jours. Fort heureusement, la brune de 23 ans les a rapidement rassurés.

Le 31 mars, Maeva Ghennam a pris la parole sur Snapchat afin de donner de ses nouvelles. L'occasion de découvrir qu'elle s'est fait opérer du pied. "Moi ça ne va pas trop. Je me suis fait opérer du pied. J'ai très très mal. Je souffre et je suis complètement dans les vapes par rapport à l'anesthésie. Je ne fais que dormir, c'est gênant et ça fait mal. (...) C'est horrible. Je vis trop mal l'anesthésie", a-t-elle déclaré. On imagine donc qu'il ne faudra pas trop compter sur sa présence sur les réseaux sociaux ce jeudi 1er avril.

Après s'être remise sur pied, Maeva Ghennam devra se concentrer sur son problème aux mains. Le 22 mars, la belle brune s'est dévoilée avec des attelles. Et elle a expliqué qu'à force de porter tout le temps son téléphone, ses mains la faisaient souffrir. "Le docteur m'a envoyé de l'électricité dans mes mains ce n'était pas agréable. (...) Ça fait trop mal mais ils n'arrivent toujours pas à savoir ce que j'ai, ils pensent que c'est une nouvelle maladie parce que j'ai mon téléphone H24 dans les mains. J'ai toujours très très mal à mes deux mains, je n'ai plus de force, j'ai même du mal à conduire", a-t-elle déclaré deux jours plus tard.