Mandy Moore enceinte et malade : grossesse difficile, elle a perdu du poids

Début 2021, Mandy Moore donnera naissance à son premier enfant et deviendra maman. En attendant le grand jour, elle permet à ses fans de suivre l'évolution de sa grossesse. L'héroïne de la série This Is Us leur a révélé avoir très malade au début, et avoir perdu du poids...

Mandy Moore s'est entretenue avec l'animateur radio Jess Cagle pour Sirius XM. Dans cette interview réalisée par appel vidéo, l'actrice de 36 ans mariée au chanteur Taylor Goldsmith a évoqué son état de santé et sa grossesse. "Je me sens très chanceuse, a répondu Mandy. J'étais très malade au début. J'étais très malade mais j'étais à la maison, donc je n'ai pas raté de journées de travail... Je me réveillais et j'étais malade toute la journée. Je n'arrivais pas à manger, j'ai perdu du poids. Je restais au lit toute la journée."

Elle ajoute : "Ça peut durer pendant toute une grossesse mais heureusement, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc j'ai de la chance que ça se soit amélioré et je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais au-delà de ça, j'ai le sentiment que j'ai récupéré mon énergie et je me sens bien. J'ai aucune raison de me plaindre."

Mandy Moore a annoncé sa grossesse le 24 septembre dernier en publiant des photos de son mari et elle sur Instagram. "Le bébé garçon Goldsmith arrive pour le début de 2021 !", avait écrit la comédienne en légende de sa publication.

Mandy a réalisé sa première apparition publique enceinte lors des People's Choice Awards. Elle a reçu le prix de la meilleure actrice d'une série dramatique pour son rôle dans This Is Us. Mandy Moore y interprète le personnage de Rebecca Pearson et avait eu un mot pour son époux et leur futur bébé dans son discours de remerciement : "À l'amour de ma vie Taylor, je suis si impatiente de mettre au monde ce petit garçon avec toi !"