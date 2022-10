Manika (Star Academy) est devenue une star, mais pas dans la musique ! Sa nouvelle vie...

Ce samedi 15 octobre 2022, TF1 diffuse le premier prime de la nouvelle saison de la Star Academy. Un événement pour les téléspectateurs, surtout que l'émission n'avait plus été diffusée depuis 2008. Quatorze ans plus tard, Nikos Aliagas fait son retour à l'animation, Michael Goldman (producteur et fils de Jean-Jacques Goldman) officie comme directeur et Robbie Williams a été annoncé comme parrain de cette édition très attendue. Enfin, d'anciens candidats font leur retour au château de Dammarie-les-Lys dans de nouveaux rôles. D'autres sont quant à eux désormais bien loin de la musique, comme la belle Manika.

Elle avait tenté le casting de la Nouvelle Star en 2017 avant d'intégrer le casting de la Star Academy (saison 9, en 2013). La brunette, qui avait été élue Miss Poitou-Charentes en 2011, n'a pas été bien loin dans la compétition. En effet, elle a été la première éliminée de sa saison. Mais qu'à cela ne tienne, Manika n'avait pas dit son dernier mot. Sa carrière, elle l'a eue... mais pas dans la chanson. Car par la suite, la jeune femme s'est tournée vers la comédie ! Après s'être formée en classe libre du Cours Florent ainsi qu'au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, elle a enchaîné les pièces de théâtre.