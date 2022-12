Marc-Olivier Fogiel amoureux : photo pleine d'émotion avec son mari François, pour une journée très spéciale

Noël, ils n'y sont pas encore... pour le moment, il est l'heure de célébrer leur amour ! Ce mercredi 14 décembre, le journaliste Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants se sont souhaité un joyeux anniversaire de mariage par l'entremise de leurs comptes Instagram : il y a neuf ans en effet, les deux hommes se passaient la bague au doigt, se disant oui quelques mois après la naissance de leurs deux fillettes.

Papas de Mila (11 ans) et Lily (9 ans), les amoureux s'étaient en effet unis quelques mois après l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, entourés de leurs proches. Et ce mercredi, c'est François Roelants qui a ressorti un cliché inédit de ce moment inoubliable. Publié en story Instagram, celui-ci montre en effet les deux hommes le jour de leur mariage s'enlacer tendrement, le photographe embrassant le crâne du journaliste, visiblement pris par l'émotion (voir le diaporama).

Une photo sobrement commentée d'un "Joyeux anniversaire", mais qui montre bien tout l'amour qui lie les deux hommes. Son mari a simplement reposté la story, sûrement heureux de voir cette belle preuve d'amour, sans vouloir non plus trop exposer leur vie privée. Il faut dire que le couple est plutôt discret en général et aime vivre sa vie au calme, aussi loin des médias qu'il le peut, notamment pour préserver leurs deux princesses.

Le meilleur père du monde

Ce qui n'empêche pas Marc-Olivier Fogiel d'aborder parfois le sujet de sa vie de famille : heureux comme jamais, l'animateur de 53 ans a véritablement trouvé son équilibre avec son mari. "Dans notre couple, les rôles sont très équilibrés : François est beaucoup plus strict, moi plus accompagnant", avait-il notamment raconté au magazine Paris Match au début de l'année. Et selon son propre aveu, s'il se décrit comme le papa "qui console", alors que François serait plutôt le "papa qui gronde", le directeur général de BFMTV considère que son mari "est le meilleur père" qu'il n'a jamais "rencontré au monde".

Une belle déclaration pour son mari photographe, qui s'est lancé récemment dans un projet... plutôt coquin ! "Je suis très heureux d'avoir réalisé les photos du calendrier des Gaillards, le premier club de rugby LGBT+ friendly et mixte en France ! Deux versions, l'une sage et l'autre un peu moins. A pré-commander sur leur site. Il y aura bientôt une soirée de signature. Merci à eux !" avait-il annoncé il y a quelques jours. Fier de son travail et de son application, Marc-Olivier Fogiel n'avait pas manqué de commenter : "Bravo François, tu es vraiment le plus talentueux !"