Marco Verratti et Jessica Aidi : Leur mariage est imminent !

La vie est belle pour le petit hibou du Paris Saint-Germain, comme le surnomme les supporters. Marco Verratti, 28 ans, est un joueur comblé. Blessé au début de la compétition, il est revenu en pleine forme au fil des matchs pour finir par s'imposer comme l'un des patrons de la squadra azzura. Avec des prestations XXL, il a permis à l'Italie de retrouver la gloire et de battre les anglais chez eux, malgré les encouragements de la famille royale et des stars du pays. S'il a laissé un pays meurtri, cet Euro 2021 a permis aux Italiens de renouer avec la victoire quinze ans après leur sacre à la Coupe du Monde 2006 face à la France de Zinedine Zidane.

Une victoire très symbolique pour Marco Verratti, qui a souvent subi les critiques des journalistes pour son manque d'impact dans les matchs à enjeu. Désormais sur le toit de l'Europe, il s'apprête à vivre de nouvelles émotions fortes dans les jours à venir, si l'on en croit les informations du Parisien. En couple depuis plus de deux ans avec la belle Jessica Aidi, le natif de Pescara est sur le point de se marier ! "Marco Verratti va se marier deux fois cette semaine. Avec sa fiancée la semaine prochaine, avec la gloire depuis ce dimanche soir", est-il écrit dans un papier publié lundi 12 juillet.

On peut donc s'attendre à un très beau mariage, même si l'on ne sait pas encore s'il aura lieu en France ou en Italie, les deux pays chers aux coeurs des deux tourtereaux. En tout cas, après avoir évoqué la possibilité d'un mariage il y a plusieurs mois, on dirait bien que l'heure est venue pour le père de Tommaso et Andrea de sceller son amour avec l'ancienne mannequin et candidate des Marseillais.