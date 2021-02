Mareva Galanter, son doux baiser à Arthur : photo complice et stylée du couple

De son côté, Mareva Galanter a partagé, toujours sur Instagram mais en story cette fois-ci, une partie de sa soirée d'anniversaire. En effet, ses plus de 74 000 abonnés sur le célèbre réseau social de partage d'images ont pu découvrir un joli gâteau avec l'inscription "Ia 'oa'oa i to 'oe mahana fānaura'a", qui signifie "joyeux anniversaire" en tahitien. Un dessert qu'elle a certainement partagé avec son amoureux Arthur et leur fille Manava (5 ans).

Rappelons que les dernières photos de l'adorable famille datent de décembre 2020, lorsqu'ils avaient quitté Paris pour profiter du magnifique lagon et des superbes montagnes de Tahiti. Doux moment à observer les poissons dans l'eau, un instant pêche père-fille... De belles vacances pour Arthur, Mareva Galanter et leur petite Manava qui s'est éclatée comme jamais sur l'île de sa maman ! "C'est une sirène, elle passe des heures dans l'eau à nager, enfiler son masque, trouver des coquillages, pêcher. A 5 ans, elle connaît déjà des noms de poissons. Elle est née à Paris et grandira à Paris. C'est important pour moi de lui transmettre ça, qu'elle ait un peu de Tahiti en elle, c'est de là que je viens, c'est ma culture. Elle a déjà un prénom tahitien", confiait Mareva Galanter à Gala en décembre dernier.