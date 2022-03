Marie Garet désespérée, nouveau gros coup dur : "Sacrée vie de m***"

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Très sensible, Marie Garet a partagé un cliché de son chien, très mal en point, et qui semble sur le point de mourir. Bouleversée, la jeune femme a laissé éclater sa colère et sa tristesse sur Instagram.

Décidément, la vie n'est pas tendre pour la belle Marie Garet. Le 5 mars 2022, l'ancienne candidate de télé-réalité semble avoir annoncé la mort d'un être cher : son chien. Triste, la jeune femme a réalisé ce qui parait être un hommage pour son animal de compagnie sur Instagram. Visiblement désemparée, l'ancienne candidate de Secret Story a dévoilé un cliché de son chien qui semble très mal en point (voire peut-être même déjà mort ?) "22 ans... Sacrée vie de merde" a-t-elle écrit par la suite sur un fond noir, comme pour indiquer que son chien avait rendu l'âme à 22 ans. Une nouvelle étape très difficile à gérer pour l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité qui a récemment vécu d'autres drames avec son compagnon Dorian Baptiste. En effet même s'ils sont désormais fiancés et semblent nager dans le bonheur, le couple est passé par la case justice à la suite d'une violente dispute qui serait survenue en novembre 2020 dans les rues d'Alès. Cette nuit-là, des passants avaient retrouvé Marie "le visage tuméfié et du sang dans les cheveux" selon Midi Libre tandis que son compagnon présentait "une plaie importante dans le dos, un oeil poché et du sang au niveau de l'oreille". La jeune femme avait même été déclarée morte sur les réseaux sociaux. Heureusement, il n'en était rien. Face aux juges, l'ancienne gagnante de Secret Story avait expliqué ne pas se souvenir de cette soirée : "Je n'ai que des souvenirs flous de la soirée. J'étais dans une période difficile, il a fallu que ça sorte. C'est l'accumulation de 10 ans de drames : mon accident de voiture, un viol, le décès de mon père, le détournement d'une partie de ma patientèle." Jugé pour "violences réciproques", le couple avait par la suite été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se contacter. Rapidement pourtant, les amoureux avaient finalement décidé de se redonner une chance et ont même décidé de se fiancer comme elle l'a annoncé officiellement en mai 2021. Espérons que l'année 2022 sera plus douce pour la jolie Marie Garet.