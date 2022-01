Marie Garet fiancée : après les accusations de violences, le mariage avec Dorian !

C'est officiel, Marie Garet et Dorian Baptiste sont en route pour le mariage ! L'ex-compagne de Geoffrey Croustillat dans la Maison des secrets a annoncé ses fiançailles avec son petit-ami en mai 2021 sur Instagram. Sur le cliché, on découvre les alliances du couple, symboles de leur mariage à venir, ainsi que deux coupes de champagne. Un peu plus tôt, la jeune femme avait déjà confié que 2021 serait "une année pleine d'événements et de belles surprises" à ses abonnés.

Lors d'une interview en duo avec Sam Zirah, les amoureux avaient déjà fait part de leurs envies de fonder une famille et de se marier. "Moi, j'ai toujours rêvé de ça, j'ai été élevée là-dedans, donc c'est ce que je voudrais oui effectivement et lui aussi de toute façon, par son éducation et sa famille, il est très là-dedans", déclarait ainsi la jeune femme au Youtubeur. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité... mais qui pourrait aussi être synonyme de cauchemar pour Marie.

En effet, à l'été 2020, Marie Garet avait été retrouvée errante par des passants dans les rues d'Alès, "le visage tuméfié et du sang dans les cheveux", tandis que son compagnon Dorian présentait "une plaie importante dans le dos, un oeil poché et du sang au niveau de l'oreille" selon Midi Libre. Dans la presse, la Gardoise qui avait remporté l'émission Secret Story en 2011 était même annoncée morte. Heureusement, il n'en était rien.

"Je n'ai que des souvenirs flous de la soirée. J'étais dans une période difficile, il a fallu que ça sorte. C'est l'accumulation de 10 ans de drames : mon accident de voiture, un viol, le décès de mon père, le détournement d'une partie de ma patientèle", avait-elle expliqué à la présidente du tribunal en mars 2021. "On s'est disputé, comme ça peut arriver dans tous les couples. Elle ne voulait pas rentrer à la maison. Je l'ai tirée par le bras, puis j'ai décidé de rentrer seul", avait de son côté déclaré son compagnon.

Jugés pour "violences réciproques", pour des faits survenus à l'été et à l'automne 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité et son compagnon avaient ensuite été placés sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se contacter. Mais seulement quelques semaines plus tard, les amoureux avaient finalement décidé de se redonner une chance.