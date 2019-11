Marie Laforêt : L'hommage et l'étonnante anecdote de son ami, Laurent Ruquier

Laurent Ruquier a offert un joli moment de télévision samedi 9 novembre 2019. Sur le plateau de son émission, On n'est pas couché (France 2), l'animateur a rendu hommage à la chanteuse et comédienne française Marie Laforêt,décédée le 2 novembre dernier. "Vous disiez que les chanteurs populaires ne savaient pas lire ou écrire, ce n'était pas vrai pour Marie Laforêt en tous cas, qui nous a quittés cette semaine. Marie Laforêt qui évidemment était une chanteuse que j'adorais, mais qui en plus était une amie", a-t-il commencé, en s'adressant à Dave, également présent sur le plateau.

"Je peux vous faire cette confidence. Marie Laforêt, tous les samedi soirs pendant l'émission m'envoyait des SMS pour me dire ce qu'elle avait pensé des invités et des chroniqueurs ici présents. C'était parfois dur, parfois tendre, mais toujours très très drôle évidemment. Ce soir donc je peux le dire, ses SMS me manqueront à la maison en rentrant", a confié Laurent Ruquier, ému, avant d'avoir un mot tendre pour la famille de l'artiste.

"Merci à Marie Laforêt pour tous ces bons moments d'émotion et de rire. J'ai une pensée pour ses enfants Déborah, Lisa et Mehdi que j'embrasse", a-t-il conclu. "J'avais envie d'ajouter quelle immense actrice elle était, et drôle en plus. Je l'ai vue dans des films qui m'ont fait hurler de rire. C'était vraiment une artiste complète", a tenu à ajouter Dave.

Pour rappel, Marie Laforêt a trouvé la mort le 2 novembre dernier, emportée à l'âge de 80 ans. Laurent Ruquier en avait déjà dit plus sur ces fameux SMS auprès du Parisien : "Nous avions le philosophe Raphaël Enthoven [l'ex-conjoint de Carla Bruni et père de son fils Aurélien, NDLR] sur le plateau. Elle le trouvait très beau. 'File-lui mon numéro, sait-on jamais, il est peut-être nécrophile', m'a-t-elle écrit !" Un bien malicieux souvenir.