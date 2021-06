Marie-Laure Brunet : Avant Naomi Osaka, la française a souffert de graves troubles mentaux

C'est l'histoire qui a fait les gros titres ces derniers jours du côté de la Porte d'Auteuil. Naomi Osaka, 23 ans, star mondiale du tennis féminin a décidé d'abandonner ses chances de victoire à Roland-Garros après plusieurs jours de polémique suite à sa décision de ne pas parler à la presse durant la quinzaine parisienne. Elle l'a expliqué par ses problèmes de santé mentale, ce qui n'a pas empêché les organisateurs du tournoi de lui infliger une lourde amende. La santé mentale des sportifs est une chose presque tabou, dont on parle peu et sur laquelle est revenue la championne française de biathlon, Marie-Laure Brunet. Double médaillée olympique, la française de 32 ans est revenue pour Le Figaro sur l'incident qui a marqué sa carrière lors des Jeux Olympiques de Sotchi, en Russie, en 2014.

Désormais reconvertie en coach et préparatrice mentale, l'ancienne biathlète participe alors à ce qui vont être ses derniers JO. "Lors de la dernière course (...) je sentais que ce serait compliqué, j'en ai fait part à mes entraîneurs qui m'ont dit: 'Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas'", se souvient Marie-Laure Brunet. La sportive décide donc de serrer les dents et d'affronter ce dernier effort comme elle l'a toujours fait, avec courage. "Je me suis dit (...) ce n'est vraiment rien, je vais serrer la vis, c'est ce que je disais lorsque je faisais appel à mon mental. Sur ce relais, au deuxième tour (...) je me suis effondrée. J'ai compris que mon corps avait dit stop, que mon mental n'était plus prêt à compenser", décrypte la jeune femme.

Un moment très marquant dans la carrière de Marie-Laure Brunet qui sera évacuée sur civière quelques instants plus tard. Alors que le médecin lui propose de déclarer qu'elle a eu un malaise vagal, la biathlète choisit de dévoiler la vérité. "À Sotchi, j'ai pris le mur et j'ai été obligée de voir les choses telles qu'elles étaient", avoue celle qui vient d'être victime d'un burn-out mental.