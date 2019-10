Marion Bartoli in love : inséparable de Yahya Boumediene, il la suit en Autriche

Est-ce le grand retour de Marion Bartoli (35 ans) sur les courts de tennis ? Oui, mais pas dans le rôle que vous croyez. L'ancienne joueuse de tennis est désormais coach pour la lettone Jelena Ostapenko, actuelle 72e joueuse mondiale et couronnée à Roland-Garros en 2017. Premier supporter de ses multiples talents, son chéri Yahya Boumediene est bien évidemment à ses côtés pour la soutenir dans les gradins. L'ancienne championne de Wimbledon sacrée en 2013 a déclaré son amour à celui qu'elle appelle sa "vie" sur Instagram :"Tu arrives même à me faire sourire pendant le stress d'un match !! Je t'aime mon petit Yahya Boumediene".

Interviewée par le journal l'Équipe, Marion est revenue plus en détails sur sa collaboration avec Jelena Ostapenko : "On est bonnes copines depuis deux ans (...) Elle m'a contactée quand elle était à Pékin, elle voulait voir si je pouvais l'aider et que je fasse un essai ici (à Linz).(...) On fait un essai cette semaine pour voir comment le feeling passe." Un feeling qui passe apparemment très bien puisque la petite protégée de Marion a remporté son match contre l'Allemande Tamara Korpatsch à Linz (6-1, 6-3).