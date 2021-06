Marion Cotillard actrice superstar, au point de rendre Guillaume Canet jaloux ? Elle se confie

Après une douloureuse pause forcée, le cinéma reprend vie et les acteurs aussi. Dès le début de l'été, Marion Cotillard sera de retour dans le film musical Annette, réalisé par Leos Carax, dans lequel elle donne la réplique à Adam Driver. Un nouveau long-métrage très attendu qui sera présenté en ouverture du Festival de Cannes, le 6 juillet prochain, jour de sa sortie en salles. En attendant de pouvoir fouler à nouveau le tapis rouge de la Croisette, l'actrice de 45 ans a accordé une nouvelle interview au magazine Marie-Claire du mois de juillet 2021.

Lors de cet entretien, la comédienne oscarisée pour La Môme (en 2008) s'est ouvertement confiée sur sa relation avec Guillaume Canet, son compagnon depuis maintenant quatorze ans. Si dans le film Annette, Marion Cotillard et Adam Driver interprètent un couple compétitif, il n'en est rien dans la vie amoureuse de l'actrice. "Avec Guillaume, heureusement, on échange beaucoup, on parle de ce qu'on expérimente dans nos métiers. On est très honnêtes l'un avec l'autre, il n'y a pas la place pour le ressentiment ni la jalousie, la mère de Marcel et Louise (10 et 4 ans) a-t-elle confié. Mais on n'a pas été confrontés non plus à des périodes où l'un aurait manqué d'une forme de reconnaissance."

Pour autant, Marion Cotillard a bel et bien été confrontée à la jalousie lors de précédentes relations amoureuses... "Il m'est arrivé par le passé d'être en couple avec des hommes qui travaillaient moins que moi, alors qu'on faisait le même métier, et je ne me rendais pas bien compte à quel point cela pouvait être douloureux d'être considéré comme la personne 'qui accompagne' celle qui est dans la lumière. Je l'ai compris plus tard." Pour rappel, avant sa rencontre avec Guillaume Canet, l'égérie Chanel a fréquenté le défunt comédien Julien Rassam (le fils de Claude Berri), puis l'acteur Stéphan Guérin-Tillié et le chanteur Sinclair.

J'admire profondément le réalisateur qu'il est

Complices dans l'intimité, Marion Cotillard et Guillaume Canet le sont également au cinéma. Les deux acteurs qui se sont déjà donné la réplique dans Jeux d'enfants (2002), Le Dernier Vol (2009), Les Petits Mouchoirs (2010), Blood Ties (2013), Rock'n Roll (2017) et Nous finirons ensemble (2019) ont partagé un nouveau projet de taille ensemble : le tournage pharaonique d'Astérix et Obélix L'Empire du Milieu, pour lequel Guillaume Canet a cumulé les casquettes de réalisateur, co-scénariste et acteur, en enfilant le costume d'Astérix. De son côté, Marion Cotillard s'est glissée dans la peau de Cléopâtre. "J'admire profondément le réalisateur qu'il est, au-delà du fait que c'est l'homme que j'aime. Je suis impressionnée par sa façon de raconter des histoires", partage l'actrice.

Le public pourrait bien avoir une surprise en découvrant le film sur grand écran, puisque leur fils Marcel pourrait faire une apparition... Rendez-vous en 2022 !

L'intégralité de l'interview de Marion Cotillard est à découvrir dans le dernier numéro de Marie-Claire en kiosque.