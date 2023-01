Marion Cotillard : L'actrice brutalement coupée au montage en pleine réponse ? Malaise dans l'émission Quotidien

Séquence absolument lunaire dans Quotidien. L'émission animée par Yann Barthès recevait des invités prestigieux mardi 24 janvier 2023, avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche (qui a du prendre quelques kilos pour l'occasion), Julie Chen, mais aussi Marion Cotillard. Tous sont actuellement en pleine promotion du tant attendu Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, nouveau et dernier volet en date de la saga consacrée aux aventures de ces Gaulois atypiques, dont l'avant-première a eu lieu il y a une dizaine de jours au Grand Rex.

C'est ainsi qu'ils se sont tous retrouvés à répondre aux questions des journalistes présents. Mais un détail n'a pas échappé aux téléspectateurs. En effet, tout commence avec une question de l'excellente chroniqueuse culture de l'émission, Ambre Chalumeau. Après l'intervention de Marc Beaugé, spécialiste de la mode, sur la Fashion Week de Paris qui se déroule actuellement, celle-ci explique que Marion Cotillard était le matin même au défilé de la prestigieuse marque de luxe française Chanel.

Un cut hasardeux

Elle demande alors à Marion Cotillard "ce qui est le plus cool" entre être invitée à la Fashion Week ou au Festival de Cannes. "C'est très différent et en même temps ce sont deux arts, tellement créatifs, qui permettent de raconter des histoires...", répond alors l'actrice française oscarisée de 47 ans. Mais on peut clairement constater sur les images que celle-ci a été coupée au montage, alors qu'elle était encore en plein milieu de son explication ! Après ce cut hasardeux et un léger fondu au timing plus que douteux, l'émission se poursuit comme si de rien n'était avec la rubrique "Morning Glory".

Très vite, la séquence a circulé sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, où la majorité des internautes ont regretté que Marion Cotillard soit interrompue en plein milieu de son propos. On peut toutefois émettre l'hypothèse selon laquelle, la compagne du réalisateur et acteur principal du film Guillaume Canet, avec qui elle a eu deux enfants nommés Marcel - que l'on pourra retrouver dans le long-métrage - et Louise, a été coupée en raison d'une intervention peut-être trop longue au vu du temps d'antenne disponible. Preuve également, s'il n'en fallait, que Quotidien n'est plus diffusé en direct, mais en léger différent.