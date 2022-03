Marion Maréchal et Jordan Bardella "se tournent autour depuis longtemps"

Pour ces élections présidentielles 2022, des figures habituelles font campagne contre le président sortant Emmanuel Macron tels que Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou encore Marine Le Pen. Cette dernière se présente pour la troisième fois mais à ses côtés, un jeune loup nommé Jordan Bardella. À seulement 26 ans, il est le président par intérim du Rassemblement national et seconde avec fidélité la cheffe politique. Non loin d'eux sur l'échiquier politique, se trouve le nouveau venu Eric Zemmour avec son parti Reconquête. Lui aussi a capté des forces de la jeunesse, et pas n'importe lesquelles puisqu'il a attiré dans son camp Marion Maréchal, 32 ans, nièce de Marine Le Pen et petite-fille de Jean-Marie. Libération s'interroge sur les relations entre ces deux figures de la nouvelle génération politique.

"Jordan et Marion se tournent autour depuis longtemps, mais ils ne se sont jamais vraiment rencontrés", a expliqué une source interrogée par Libération ce 27 mars 2022. S'ils sont tous deux habités par leurs espoirs en politique et une chevelure impeccable, ils ne se fréquentent. Pourtant, ils ont en commun le domaine familial des Le Pen, Montretout à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Marion Maréchal y rend visite à sa mère, Yann, tandis que Jordan Bardella y rencontre la mère de sa compagne, Nolwenn Olivier. Elle est la fille de l'autre soeur de Marine Le Pen, Marie-Caroline. "Ils se sont reniflés pendant longtemps, en prenant soin de ne pas trop se critiquer l'un l'autre", indique un observateur au quotidien.

Par médias interposés, Jordan Bardella et Marion Maréchal se taclent avec mesure : "Marion Maréchal vole au secours d'Éric Zemmour quitte à se contredire elle-même, puisqu'elle avait dit il y a quelques semaines qu'elle soutiendrait le mieux placé", avait déclaré le poulain du RN sur France Info. La future maman d'un deuxième enfant avait justifié son ralliement par sa proximité idéologique avec Eric Zemmour. Fondatrice de l'ISSEP, Institut de sciences sociales, économiques et politiques à Lyon, elle prône les mêmes valeurs identitaires et historiques que l'ancien polémiste, tout en affirmant garder sa liberté de penser - elle n'a d'ailleurs pas pris sa carte du parti zemmourien. Dans Libération, on peut lire à quel point l'ancienne députée prend soin de ne pas égratigner son rival : "un garçon talentueux" qu'elle ne connaît pas malheureusement pas bien : "Je l'ai rencontré en tant que responsable local de la Seine-Saint-Denis et croisé à l'occasion de réunions de famille, car il est le compagnon de ma cousine Nolwenn."

"Bardella a la force de son ambition, Marion a la force de ses convictions", résume pour Libé l'eurodéputé Jérôme Rivière qui a rejoint Eric Zemmour. Deux forces vives d'extrême-droite qui pourraient collaborer ensemble dans le futur ? A suivre...