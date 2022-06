Marion Rousse : sa soeur vient tout juste d'accoucher, belle photo avec son neveu Livio

La période est aux célébrations pour Marion Rousse ! La belle blonde de 30 ans vient tout juste de fêter le premier anniversaire de son fils Nino qu'elle doit déjà fêter une nouvelle arrivée dans sa famille. Pourtant, il y a encore quelques temps, la jeune femme et son compagnon, Julian Alaphilippe, vivaient des moments difficiles. Le cycliste, qui vient également de souffler ses 30 bougies, a été victime d'une terrible chute lors d'une course et il s'en est finalement tiré assez miraculeusement.

L'occasion pour le récent père de famille de passer de bons moments chez lui pendant sa convalescence. Le 14 juin, il a donc pu célébrer comme il se doit le premier anniversaire de son fils, Nino, en compagnie de leurs proches. Seulement un jour après cette journée si spéciale, Marion Rousse vient de faire une nouvelle annonce assez surprenante sur les réseaux sociaux. Très active sur Instagram, la consultante qui travaille pour France Télévisions a publié une story hier pour annoncer la naissance de son neveu !

Livio, futur partenaire de jeu de Nino !

Dans sa story, la maman poule suivie par plus de 290 000 abonnés a publié une jolie photo d'elle en présence du fils de sa soeur Flavie. "Et bienvenue dans la famille Livio", écrit-elle sur la photo, en ajoutant une série d'emojis pour témoigner de son bonheur de voir le petit garçon rejoindre la famille Rousse. Déjà très présente pour son neveu, l'ancienne championne de cyclisme donne le biberon au petit Livio, qui semble très à l'aise dans les bras de sa tante (photo à retrouver dans le diaporama).

Une très bonne nouvelle pour Nino également, qui vient de se trouver un super copain de jeu. D'ici quelques années, les deux garçons pourront s'amuser ensemble et avec un petit blondinet aussi adorable que le fils de Marion et Julian, les deux enfants devraient parfaitement s'entendre !

Ravie de l'arrivée de Livio dans sa famille, Marion Rousse est une tata aux anges et elle doit déjà avoir hâte de voir Nino s'amuser avec son cousin !