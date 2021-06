Martika Caringella, enceinte, dévoile ses formes généreuses en bikini : "Bébé grossit et moi aussi"

Très prochainement, Martika Caringella donnera naissance à son deuxième enfant. C'est encore une petite fille qui pointera le bout de son nez, soit une petite soeur pour l'adorable Mia (1 an et demi). Un nouveau heureux événement que la jolie brune attend avec Umberto Torretto, qu'elle a récemment épousé à Dubaï. Car c'est bien dans cette ville des Émirats arabes-unis que la petite famille s'est installée il y a plusieurs mois maintenant. Une ville où Martika peut parfaire son bronzage tout au long de l'année. Dans la journée de jeudi 10 juin 2021, elle s'est d'ailleurs offert une nouvelle sortie à la plage et y a dégainé le bikini.

Fière de ses formes de femme enceinte, Martika a pris soin de se filmer pour sa story Instagram. L'occasion de découvrir son décolleté ultra plongeant mais aussi son ventre toujours plus arrondi (voir diapo). "Bébé grossit et moi aussi", a-t-elle commenté sans complexe.

Martika ne semble donc pas se laisser miner par sa prise de poids. Il faut dire qu'après sa première grossesse, la candidate au casting de Mamans & Célèbres avait réussi à retrouver sa ligne en un temps record. "En tout, j'ai pris 14 kilos, mais aujourd'hui j'ai pratiquement tout perdu ! Il doit me rester environ 1 kilo et demi à perdre, je suis presque revenue à mon poids de forme, donc ça a été plutôt rapide", nous expliquait-elle lors d'une interview pour Purepeople. Maman depuis trois mois seulement à l'époque, elle osait même déjà de se mettre en maillot de bain et affichait un ventre plat impressionnant.