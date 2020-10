Mask Singer – Araignée : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est... L'Araignée !

Indices du portrait de L'Araignée

L'araignée dit : "Quelle joie d'enfiler ce costume pour mieux vous attraper. Vous me connaissez solaire mais dans la vie j'ai aussi connu des nuages et des tempêtes. Et pour ce qui est de connaître mon identité secrète, j'ai du métier ça fait des années que je vous la cache. Mon côté féminin et sensuel doit venir de ma grande époque. Eh oui c'est pas pour autant que je me prends pour une bombe. Je suis sûre de moi mais afin de rester le plus longtemps avec vous, je ne vais pas me gêner de jouer la carte de la séduction. D'ailleurs, vous m'avez connue célibataire puis en couple..."

L'avis des Enquêteurs : Suite à la prestation de l'Araignée sur le titre de Can't Get You Out Of My Head de Kylie Minogue, Alessandra Sublet déclare : "Je crois pas qu'elle soit chanteuse". L'animatrice pense que c'est Alexandra Rosenfeld qui se cache derrière le masque. De son côté, Anggun suppose qu'il s'agit de Valérie Bègue. Kev Adams confie reconnaître légèrement la voix de son ex Iris Mittenaere mais donne le nom de Mareva Galanter puis celui de Sylvie Tellier. Enfin, Jarry pense à... Geneviève de Fontenay !

La question du jury à L'Araignée : "Avez-vous gagné dans votre vie un concours de beauté à grande échelle ?" L'Araignée répond : "Oui".

Indices tirés des images de L'Araignée

– L'Araignée apparaît dans un décor sombre puis devant un mur. Sur le mur sont dessinés des nuages et de la pluie. L'Araignée est ensuite dans la rue entourée de ses gardes du corps. Elle danse ensuite de manière sensuelle dans une pièce tamisée de lumières rouges. L'Araignée est assise sur un canapé rouge style Rococo. On aperçoit les gardes du corps regarder L'Araignée à la télévision. Quelques secondes plus tard, elle marche dans un hangar désaffecté.