Mask Singer : Cette célèbre chanteuse refuse catégoriquement d'y participer !

Elle est de retour et n'a pas perdu son franc parler ! Après 7 années d'absence Jeanne Mas était l'invitée d'RTL ce dimanche 24 avril de l'émission On refait la télé, pour faire la promotion de sa nouvelle tournée prévue dans toute la France. La chanteuse de 64 ans en a profité pour revenir sur sa non-participation à Mask Singer, le programme de TF1 qui l'avait contacté.

"On ne me demande pas de faire mon métier, on me demande d'être un clown" a ainsi clamé l'interprète d'En Rouge et noir, pas vraiment convaincue par le show et qui tient visiblement à rester dans son domaine pour proposer du divertissement de qualité. "Aujourd'hui, on vous propose de vous déguiser pour passer à la télévision. On vous propose de faire autre chose que votre métier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que ce n'est pas ce que j'aime faire ! Faites-moi faire mon métier !" s'est elle justifié également au micro d'Eric Dussart et Jade, alors que la saison 3 du programme de TF1 est actuellement en cours de diffusion et présentée par Camille Combal . "Je trouve qu'intellectuellement, je n'apporte rien. Je ne veux pas être inutile" a conclu celle qui remontera sur scène en 2022 après une absence de plusieurs années.

La maman de l'écrivaine Victoria Mas n'a pas fermé la porte à la télévision. Des programmes peuvent la séduire, à l'image de Danse avec les stars. "J'aime bien l'émission, c'est juste que ça tombait toujours au mauvais moment" a expliqué la chanteuse en contact récurrent avec la production de TF1.

En attendant de la retrouver (peut-être) sur nos écrans, la star des années 80 se produira sur la scène des Folies Bergères pour deux dates : les 29 et 30 avril prochains. Ensuite, elle ira à la rencontre de son public dans toute la France à travers une tournée acoustique qui passera en mai 2022 par Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes et Toulouse.