Mask Singer : Les remplaçantes de Chantal Ladesou et Vitaa dévoilées, ça va dépoter !

Plus que quelques petits jours avant le lancement du tournage de la cinquième saison de Mask Singer. Le 30 janvier 2023, Camille Combal, Kev Adams et Jeff Panacloc seront de retour pour mener l'enquête au cours d'une saison folle et divertissante. Cette année, c'est tout un nouveau casting de célébrités qui viendront interpréter les plus grands tubes, dissimulées sous des costumes très impressionnants et tous rivalisant d'extravagance.

Si les règles restent les mêmes que les années précédentes, les téléspectateurs pourront en revanche découvrir un nouveau jury. En plus de Kev Adams et Jeff Panacloc, qui conservent leurs postes d'enquêteurs professionnels, l'actrice Michèle Bernier et la chanteuse Élodie Frégé seront elles aussi de la partie. Une grande première pour les deux femmes qui n'ont encore jamais participé à une émission de ce genre et qui sont connues pour leur franc-parler ! Nul doute qu'elles seront bien guidées par leurs acolytes masculins, surtout Kev Adams qui enregistre sa cinquième saison d'affilée et qui fait donc partie du jury depuis le lancement du programme en 2019.

Un casting encore secret

Pour rappel, Mask Singer est un programme importé tout droit de Corée du Sud. En France, la première saison (diffusée en 2019) avait été remportée par Laurence Boccolini qui avait surpris le jury ainsi que tous les téléspectateurs par ses capacités remarquables de chanteuse. La deuxième saison (2020) avait été marquée par le retour gagnant de Larusso, très discrète depuis de nombreuses années. La troisième saison (2022) a vu la danseuse Denitsa Ikonomova être désignée gagnante à la surprise générale. La quatrième saison quant à elle, a également été diffusée en 2022 et a été remportée par le ténor Amaury Vassili qui se cachait sous le costume très exotique de la tortue.

À noter également que chaque saison a vu la participation d'une ou plusieurs stars internationales. Alors, après la comédienne espagnole Itziar Ituño (vue dans la série La casa de papel), le chanteur britannique Seal, les actrices américaines Teri Hatcher et Tori Spelling ainsi que l'acteur américain David Hasselhoff, qui viendra faire honneur de sa présence sur le plateau de TF1 ? Réponse bientôt !